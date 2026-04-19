◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）中日は阪神に３連戦３連敗を喫し、このカードは球団史上初の開幕６戦全敗。借金が１１まで膨らんだ。ナイターでヤクルトが巨人を下したため、ついに首位と１０ゲーム差。２０試合未満での２ケタのゲーム差をつけられるのは、球団の２リーグ制以降では１９６４年（１７戦目で３勝１４敗）以来、６２年ぶりの屈辱となった。初回に２点を先制したが、先発・高橋宏斗がその