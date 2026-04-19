◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）ヤクルトが巨人に連勝して首位をキープした。巨人相手に開幕２カード連続勝ち越しは２０１２年以来１４年ぶり。３連戦に限れば昨季は巨人に１度しか勝ち越しがなかったが、早くも上回った。９回は守護神のホセ・キハダ投手（３０）が試合を締め、プロ野球新記録となる初登板から８試合連続セーブを挙げた。プロ先発のドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）＝トヨタ