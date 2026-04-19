◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）ヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が１９日、巨人戦（神宮）でプロ初先発。本拠地初登板で５回７５球を投げて２安打１失点４Ｋと好投し、プロ初勝利を挙げた。巨人戦で１勝目をマークした新人は１６年の原樹理以来、球団では１０年ぶりとなった。初回にマウンドに上がる際には神宮に初めて登場曲が流れた。注目のチョイスは「さまよえる