◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)4回に先制を許すも、直後にオスナ選手の一発で逆転したヤクルト。このリードを守り抜き、2連勝でカード勝ち越しとしました。先発マウンドにあがったのは、これがプロ初先発となったドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。3回までパーフェクトピッチングを披露するも、4回には四球で先頭の出塁を許し、後続のヒットで無死1、3塁のピンチを招きました。続く泉口友汰選手には犠