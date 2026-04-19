◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（25）が、19日の巨人戦でプロ初先発を果たし、5回75球を投げて2安打1失点で初勝利を挙げた。序盤の3イニングは完全投球。両軍無得点で迎えた4回に先頭打者への四球から1点を失ったが、追加点を許さず。裏の攻撃でオスナの逆転3ランが飛び出すと、ルーキー左腕は5回まで最少失点で切り抜け「初登板とは違って初先発の緊張感があり