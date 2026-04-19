シンガーソングライター・ゆりえ(35)が19日、自身のブログを更新。俳優の大浦龍宇一(57)と1月に離婚していたことを公表した。ゆりえは「日頃よりお世話になっている皆さまへご報告があります。私事ですが、今年１月に離婚致しました」と報告。「彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました。舞台を通じて出逢ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています」と