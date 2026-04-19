「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮）２週連続でヤクルト戦に先発した巨人・井上が警戒していた４番オスナに痛恨の逆転３ランを食らった。前夜逆転サヨナラ負けを喫し１勝１敗で迎えたカード３戦目。四回に泉口の犠飛で３戦連続となる先制点をもらった直後だった。先頭の長岡の三ゴロをダルベックが一塁へ悪送球する失策からリズムが狂う。サンタナの三塁へのゴロが内野安打で一、二塁。古賀は遊ゴロに打ち取ったが、１死一