元AKB48の小林蘭（22）が19日、自身のXを更新。韓国留学することを発表した。「韓国留学することになりました」と報告。「5年半活動したAKB48を卒業して、自分で声掛けて集めた（言ったこと無かったけど）7人組で再スタート、半年経たずに2人になって大ピンチだけど、常に新しいことに挑戦したいし皆に笑顔をまだ届けていたいから2カ月韓国留学で沢山学んできます！！まっててね！！」とつづった。小林は18年にAKB48のチーム