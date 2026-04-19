元世界2階級制覇王者の畑山隆則氏（50）が、盟友である竹原慎二氏（54）のYouTube「竹原テレビ」に出演。日本中を熱狂させた伝説の日本人対決・坂本博之戦の“その後”を語った。5月2日の井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）の試合はボクシング史上最高の日本人対決と言われる。ではこれまでの最高試合は？2000年10月11日、WBA世界ライト級王座を巡る日本人対決を挙げるファンは多い。九州の養護施設出身でハードパンチャ