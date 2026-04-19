歌手のうじきつよしが16日にX（旧Twitter）を更新。自民党の党大会で自衛隊員が「君が代」を歌ったことについて「他の政党の党大会でも歌って」と提言し、賛同の声を集めている。 12日に開かれた自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊に所属する自衛官が制服姿で国歌斉唱を行ったこの問題。 自民党側はプライベートでの参加であるとし、法的な問題はないと強調しており、14日に行われた防衛省陸上幕僚監部の定例会見でも荒井