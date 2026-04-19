新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「Roadtoレスリングどんたく2026」が行われた。5月3日に福岡国際センターの「レスリングどんたく2026」でスペシャルシングルでドン・ファレと対戦するウルフアロンは矢野通、ボルチン・オレッグと組んでファレ、ディック東郷、NEVER無差別級王者の成田蓮組と6人タッグで前哨戦を戦った。ウルフとファレが先発も、背後から成田が襲撃。コーナーに追い込んでの串刺し攻撃をうまく体を入