「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１９日、約１カ月間の米ロサンゼルス合宿を終えて帰国した羽田空港で取材に応じた。残り２週間を切った４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝とのドリームマッチに向けて「（米国滞在）最終日は練習せずに帰ってきた。休息を取りながら、順調