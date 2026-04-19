昨夏にマンチェスター・シティを離れ、ナポリへ移籍したベルギー代表MFケビン・デ・ブライネ。序盤は好調だったが、昨年10月にハムストリングを痛めて長期離脱することに。3月に入ってようやく復帰を果たしたが、ベルギーサッカー界としては不安が大きいだろう。34歳とベテランの領域に入ったとはいえ、デ・ブライネは今もベルギー代表の主力だ。2026W杯へデ・ブライネのコンディションがどこまで上がるのか、これはベルギー代表を