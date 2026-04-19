ヨーロッパリーグ準々決勝でボローニャを2戦合計7-1のスコアで粉砕したアストン・ヴィラ。このままEL制覇もありそうだが、何より心強いのが大会を知り尽くす指揮官ウナイ・エメリの存在だ。エメリはセビージャ時代にEL3連覇を果たし、アーセナルでは2018-19シーズンに準優勝、ビジャレアルでは2020-21シーズンのELを制している。今季はアストン・ヴィラをベスト4へ導くことになったが、これでエメリはEL準決勝進出が7度目だ。準決