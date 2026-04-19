ラ・リーガの強豪バルセロナがCFの獲得を検討している。スペインのサッカージャーナリストであるマッテオ・モレット氏によると、ターゲットは同リーグのアトレティコ・マドリードでプレイするアレクサンデル・セルロート。ノルウェー出身のFWで、2018年のクリスタル・パレスで初めて5大リーグに挑戦。2シーズンでリーグ0ゴールと苦戦を味わったが、その後ドイツ経由で評価を高め、今季のアトレティコではリーグ10ゴールを記録して