マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックはプレミアリーグ第33節のチェルシー戦に1-0で勝利した後、エイデン・ヘブンとヌサイル・マズラウィを称賛した。守備陣に緊急事態が起こっている中で、この日敵地に乗り込んだユナイテッド。マタイス・デ・リフトは長期離脱中、ハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスが出場停止、さらにレニー・ヨロが直前で負傷するなどCBに問題を抱えて挑んだ。キャリックは最