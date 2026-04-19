ミランが、ユヴェントスに所属するセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの獲得に乗り出すようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。母国のパルチザンでプロキャリアをスタートさせたヴラホヴィッチはフィオレンティーナでのブレイクを経て、2022年1月にユヴェントスへ完全移籍。長らくチームの得点源として活躍してきたが、今季は負傷の影響もあり、セリエA14試合で3ゴールにとどまっている。そのヴラホヴィッチ