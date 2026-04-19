バルセロナが、マジョルカに所属するコソボ代表FWヴェダト・ムリキ（31）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『SPORT』が伝えた。今夏にストライカー獲得を目指しているバルセロナは、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスをメインターゲットに設定。しかし、獲得が容易ではないことも認識しており、ボックス内で存在感を発揮し、トップレベルの経験を持つ選手を代替案として探してい