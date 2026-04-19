「家族の健康を支え 笑顔をふやす」をビジョンとする株式会社カラダノートは、離乳食の進め方をサポートするアプリ「ステップ離乳食」の提供開始１０周年を機に、「家庭内における離乳食に関する家事・育児分担」について調査を実施した。この調査は、特定の人に負担が偏っていることを示すものではなく、家庭内で共有されにくい離乳食の負担を可視化し、相互理解を促進することを目的としている。調査の結果、育児参加が広が