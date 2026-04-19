武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は2日目を終えた。10Rは九州トリオでの上位独占となった。山崎賢人（33＝長崎）の強烈なカマシで山田庸平（38＝佐賀）が差し切った。3番手の佐々木翔一（39＝佐賀）も懸命に続いて3着。初のG3準決勝進出を決めた3人での写真撮影の際にコントのような展開が。山田が「（準決勝進出は）最後だと思うので」と佐々木を真ん中へと誘導。佐々木は「おい！」とツッコ