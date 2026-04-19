女優の藤原紀香が１９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで、かつて専属モデルを務めたファッション誌「ＪＪ」の５０周年イベントに出席した。ステラマッカートニーの黒ミニドレスで登場した藤原はランウェーを歩き、ＭＣも務めた。観客の大歓声に迎えられ、「華やかで心に残る時間でした。ＪＪの歴史を紡いできた仲間が集い、それぞれの歩みや思い出が重なり合う会場は、とてもあたたかく、未来へ向かう力にも満ちていました」と笑