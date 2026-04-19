SVリーグの東レ静岡はWD名古屋とレギュラーシーズン最終戦を戦い、前日に続いてストレート負けを喫した。SVリーグになった昨季以降、対戦成績は10戦全敗。今季を13勝31敗の8位で終えた。第1、3セットともにジュースに持ち込む粘りも及ばず。阿部裕太監督（44）は「シーズンを通じもったいないミスでセットを落とすことがあった。チームとして個人としても反省しなければなりません」と振り返り、来季に向け「必ず強くなって帰