Ｊ２鳥栖は５月２日の宮崎戦で中学生以下を対象としたイベント「さがんとすおしごと体験」を実施する。サガン鳥栖の試合が普段どのように運営されているか、普段は入ることのできない場所でお仕事もある。参加費は無料で観戦チケットを購入することが条件。対象は５歳以上中学生以下。申し込み締切は４月２６日午後１１時５９分まで。（※当選者への連絡は４月２８日にメールで通知。電話での当選確認は出来ない）。◆実施