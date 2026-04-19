ボートレース住之江の「第44回全国地区選抜戦」は4日目を終えた。4日目9Rの準優、中田元泰（39＝香川）が4カドからコンマ07のトップSを放ち豪快捲り。優出一番乗りを決めた。「スタートが入っていて良かった」。相棒の84号機は初下ろし節で暖気運転ができていない分、不利だったが、それを覆し優勝戦まで勝ち上がった。「この足で優勝戦に乗れたんだし相性はいい」。住之江は昨年10月の前回、逃げて優勝している。優勝戦でも