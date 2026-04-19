赤色灯香川県警さぬき署は19日、さぬき市の宿泊施設の脱衣所で宿泊客の女性をスマートフォンで盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、高知市上下水道局の技師矢野開洋容疑者（25）＝高知市鴨部＝を逮捕した。「私が盗撮したことに間違いない」と容疑を認めている。逮捕容疑は19日午前1時10分ごろ、さぬき市の宿泊施設で、脱衣所の壁に動画撮影中のスマホを立てかけ、女性が服を脱ぐ様子を撮影した疑い。