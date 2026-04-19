俳優・歌手の大浦龍宇一（57）が19日、自身の公式ブログを更新し、離婚を発表した。【写真】“22歳差婚”大浦龍宇一と息子の“顔出し”2ショット「皆さまへ」と切り出し、「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です