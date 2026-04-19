オリックス２―１ソフトバンク（パ・リーグ＝１９日）――オリックスが逆転勝ち。八回、森友のソロで追いつき、九回に西川の適時打で勝ち越した。ソフトバンクは二回以降、打線がつながらず、２カード連続の負け越し。◇西武１５―３日本ハム（パ・リーグ＝１９日）――西武が今季初の２桁得点で快勝。三回に渡部の３ランなどで先行し、その後も源田の満塁本塁打などで加点。日本ハムは拙守が相次ぎ、３カード連続の負け越し。