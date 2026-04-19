4月19日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。中山競馬場で行われたクラシック初戦・皐月賞の予想結果を報告した。本命に据えたロブチェンは、レースを主導してそのまま押し切る完勝でクラシック一冠目を手中に収めた。しかし、軸の一頭として挙げていたアスクエジンバラが直線で差されて4着に敗れたこ