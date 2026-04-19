4月26日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデーに出走予定の日本馬6頭が現地に到着した。4月18日に関東馬は成田国際空港から、関西馬は関西国際空港から出発し、いずれも現地時間4月19日にシャティン競馬場入りした。クイーンエリザベス2世カップ（G1・芝2000m）に出走予定のジューンテイク（牡5・栗東・武英智）について、荻野要調教助手は「輸送中は落ち着いており、問題なく輸送をこなしてくれ