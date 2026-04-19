【漫画】本編を読む不倫はどういう理由があっても許せない行為で、被害者のことを思うと心が締め付けられる。だが、その悲しみや屈辱感を糧に復讐へと突き進むストーリーにはドキドキハラハラし目が離せなくなってしまう。『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』（ハッチ：原作、ユニバーサル・パブリシング：イラスト・漫画/KADOKAWA）は、「おとり捜査」よろしく夫の不倫相手と接触し、復讐を成し遂げるサレ妻を描いた作品