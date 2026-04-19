4月19日、中山競馬場で行われた第7Rで、サヨノジャンボリー（高杉吏麒騎手）が1着となり、管理する小笠倫弘調教師（美浦）はJRA通算300勝を達成した。「1勝1勝が宝物」節目の勝利を挙げた小笠調教師は「感謝の気持ちでいっぱいです。1勝1勝が宝物です」とコメント。「オーナーの皆様、牧場関係者、ジョッキー、厩舎スタッフ、家族、ファンの皆様、多くの人に支えられて300も勝ててとても嬉しいです」と周囲への感謝を述べた。