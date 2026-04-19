4月19日、中山競馬場で行われた10R・京葉ステークス（L・4歳上オープン・ダ1200m）は、岩田望来騎乗の5番人気、ナムラフランク（牡7・栗東・鈴木孝志）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のコンクイスタ（せん6・栗東・吉岡辰弥）、3着にマニバドラ（牡6・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:09.7（良）。2番人気で荻野極騎乗、ポッドベイダー（牡4・美浦・上原佑紀）は、4着敗退。【動画】武豊エコロエイトにアクシデン