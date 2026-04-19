任期満了に伴う越知町長選挙が4月19日に投開票され、4期目を目指す小田保行氏（65）が当選を果たした。小田氏は新たな高規格道路「高知松山自動車道」の事業決定や事前復興まちづくり計画策定など防災・減災対策を進め、小中一貫校の設置に向けて道筋をつけるなど子育て環境の充実などを訴えてました。投票率は70.20％で2014年の前回を7.57ポイント下回った。