俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15回「姉川大合戦」が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。5年ぶり2回目の大河出演を果たし、室町幕府最後の将軍・足利義昭役を好演している歌舞伎俳優の尾上右近（33）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ