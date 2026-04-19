和歌山県を流れる熊野川の支流、大塔川のほとりに位置する川湯温泉は、その名の通り「川からお湯が湧く」不思議な温泉地です。川底から絶えず70度以上の源泉が湧き出しており、川の水と混ざり合うことで程よい湯加減の天然露天風呂が誕生します。最大の魅力は、スコップで川原を掘り、自分だけの「マイ露天風呂」を作れることです。夏には清流での川遊びと温泉を同時に楽しむ家族連れでにぎわい、大自然との一体感を存分に味わうこ