どのようなお金の引き出し方をすると“貯まる体質”になり、どのような引き出し方だと“貯まらない体質”になってしまうのでしょうか。元銀行員の筆者が教えます！時間外・提携ATMで引き出す人は要注意？近年は銀行ATMの稼働時間も長くなり、提携ATMも増えているため、いつでもどこでもお金を引き出せるようになりました。とても便利ですが、その便利さには手数料がついてきます。例えばあるメガバンクでは、・自行ATM：8:45〜21:0