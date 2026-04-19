Q. ダイエット中なのに、職場で焼肉に行くことに……。太らない食べ方はありますか？Q. 「ダイエットを頑張っているのですが、職場のチームの打ち上げで焼肉に行くことになりました。せっかく痩せ始めたタイミングなので、できればあまり食べたくないのですが、何も食べないわけにもいきません。焼肉に行っても太らないコツがあれば教えてください」A. 部位選びや食べ方を工夫すれば、ダイエット中でも楽しめます焼肉で提供される