中国国営新華社通信によると、ロシア極東のザバイカリエ地方で18日、バスが横転する事故があり、乗っていた中国人2人が死亡し、多くの中国人がけがをした。事故を起こしたのは、中国内モンゴル自治区満州里市の会社が不定期で運行する同市発の国際旅客バス。中国人44人を乗せて18日に国境を越え、途中、1人が降車し、午後1時30分ごろにボルジャへ向かう高速道路で横転した。18日夜の時点で、けがをした14人は満州里に戻って病院で