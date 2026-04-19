言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、不動産の契約で見かける用語から、ぜいたくなサービスの利用形態、そして特定のスタイルを表す言葉まで、実生活でよく使われる3つを用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考え