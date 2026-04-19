４月に導入された自転車の「青切符制度」を悪用した詐欺で、名古屋市内に住む70代の男性が現金5万円をだまし取られました。愛知県内で青切符制度を悪用し現金をだましとられた詐欺事件は初めてです。 警察によりますと、17日午後3時過ぎ、名古屋市名東区牧の原3丁目で70代の男性が自転車に乗っていたところ、警察官を名乗る男2人に「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反です」などと声をかけられました。 その際に、男性は「