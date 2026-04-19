全日本プロレス１９日・大阪大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦で、?マット界随一の偏屈者?こと鈴木秀樹（４６）が綾部蓮（２９）に勝って、開幕からの連敗を２でストップさせた。ザイオン、関本大介に敗れて早くも崖っぷちの鈴木だが、この日は世界タッグ王者の綾部に序盤から苦戦を強いられる。２メートルの身長から振り下ろされるエルボーやブレーンバスター、ランニングネックブリーカー