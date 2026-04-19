モデルで女優の本田紗来が大学入学時のスーツ姿を公開した。本田は１９日に「入学式の時の写真です」と自身のインスタグラムを更新。「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています１日１日大切に、頑張ります」と今後の大学生活への期待膨らむコメントを投稿。フリルのような曲線がオシャレな大ぶりのリボンタイにスタイリッシュなスーツが整った印象を与える。また、「皆様も無理せず自分自身の気