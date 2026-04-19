ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」が１９日、２日目の予選レースが行われた。岡村仁（４２＝大阪））は前半４Ｒ、２コースからジカまくりを決めて快勝。１号艇の後半ＤＲはイン逃げで制して連勝。今節のＶ候補が、早くも得点率首位に浮上した。「足はいい方ですね。伸びもターン回りも、両方いいと思います。乗り心地は我慢して乗ってます。メチャ重いけど押しを重視してるので」と、新エンジン＆新燃料の難解な