ファッションメディア「ＪＪ」の５０周年記念イベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」が１８日〜１９日の２日間に渡って神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催された。この日は音楽、ファッション、トークが一体となったスペシャルな企画を展開。１９日のＭＣはタレントで美容家のアレン様と、元トンツカタン」の森本晋太郎が務めた。オープニングはお笑いタレントのＡＭＥＭＩＹＡ。「１つ目は日本