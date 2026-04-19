◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１―３の６回から３番手で登板。２回を投げ２安打無失点の投球を披露した。６回、まずは先頭・岩田を二ゴロに打ち取って１アウト。赤羽には右前打を許したが、続く伊藤を右邪飛、武岡を二ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。７回には長岡の左前打、味方の失策で２死一、二塁のピンチを招いたが、オスナを三ゴロに打ち取って追加点を許