新日本プロレス１９日の後楽園大会で、米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）がＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）に挑戦表明した。同王者の辻は当初、５月３日福岡大会でＡＥＷのゲイブ・キッドとのＶ４戦が決定していた。ところが、ゲイブは１２日（日本時間１３日）のＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）で試合中に右肩を負傷し、無期限欠場に突入。これを受けて福岡決戦