◆第１回佐賀城下スプリント・重賞（４月１９日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、不良）地元佐賀の３歳馬１２頭が出走し、渡辺竜也騎手＝笠松＝が騎乗した２番人気のフラクタル（牝、佐賀・真島二也厩舎、父フィレンツェファイア）が、４連勝で重賞初勝利を飾った。レースは激しい先行争いを中団から見る形。最後の直線では外から豪快に伸びて、先に先頭に立ったハクアイドゥマンをかわし、２着馬に２馬身差をつける完勝