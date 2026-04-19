◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）西武・平沢大河内野手が１９日、移籍後初打点、初本塁打を含む５打数４安打３打点で快勝に大きく貢献した。「８番・一塁」で先発出場。３回無死一塁で右前安打、４回１死一、二塁では初打点をマークする右前適時打を放つ。一挙８得点と打線が爆発した８回には１死一塁でライトへの二塁打を放ち好機を広げると、９回２死一塁では「打った瞬間いったと思った