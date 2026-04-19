【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuberのてんちむが4月19日、自身のInstagramを更新。エクステを外した最新ヘアを披露した。【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「新鮮」と話題の短くなった最新ヘアhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4763630◆てんちむ、エクステ外しでイメチェンてんとむは「エクステ取りまちた しばらくはロブの長さ楽しみます」とつづり、肩の長さのロングボブヘアを披露。胸下辺りまでの長さだったエ