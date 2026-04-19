フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。外食は月に1、2回しか行かないと明かした。田中は「滅多に外食しないんですよ」とし、「月に1回とか。ランチ入れて、月に2回、行くか行かないか」と語った。普段は「基本自炊で、友達が家に来て、私がご飯作るみたいな時もあるし」と説明。また、行くメンバーも「あんまり、知らない人とご飯行か